Russland will in den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten offenbar Wahlen inszenieren. Nach Medienberichten hat Präsident Wladimir Putin am Montag ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. In den Teilen der betroffenen vier Regionen herrscht aktuell Kriegsrecht. Bisher wäre es nach russischen Gesetzen unter diesen Bedingungen nicht möglich gewesen, eine Abstimmung durchzuführen. Die Gesetzesänderung würde das nun formal ermöglichen. Dafür müsste sich die Wahlkommission mit dem Geheimdienst FSB und dem Verteidigungsministerium in Moskau abstimmen.