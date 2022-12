Letterman hatte Kiew im Oktober besucht und den ukrainischen Präsidenten für eine Netflix-Sendung in einer U-Bahn-Station befragt. Die Station gilt als einer der sichersten Orte in der ukrainischen Hauptstadt und befindet sich in rund 90 Meter Tiefe. Während der Aufzeichnung ist eine Sirene zu hören. Doch während der Gast aus den USA alarmiert reagiert, ist von Selenskyj und seinem Umfeld kaum eine Regung zu erkennen. Dies sei ein Zeichen, wie alltäglich der Krieg geworden sei, so der Politiker.