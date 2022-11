Begeisterung für den Präsidenten: Die Menschen in Cherson feiern Wolodymyr Selenskyj. Er ist fünf Tage nach dem Abzug russischer Truppen in die Großstadt im Süden des Landes gereist. Damit wolle er den Menschen in Cherson seine Unterstützung ausdrücken.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

»Dies ist der Anfang vom Ende des Krieges. Sie sehen unsere starke Armee. Wir bewegen uns Schritt für Schritt durch unser Land, durch die vorübergehend besetzten Gebiete. Natürlich ist es schade, dass es ein langer Weg ist, ein schwieriger Weg. Denn dieser Krieg hat uns die besten Helden unseres Landes genommen. Für uns ist es daher sehr verständlich, dass wir Russland nicht glauben. Sie führen die ganze Welt an der Nase herum, deshalb gehen wir weiter. Wir sind bereit für den Frieden. Aber für Frieden nach unseren Bedingungen, für unser ganzes Land, das ganze Gebiet. Wir respektieren das Recht und die Souveränität aller Länder, aber jetzt sprechen wir von unserem Land. Deshalb kämpfen wir gegen den russischen Aggressor.«

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL

Cherson nach der Rückeroberung der Region durch die ukrainischen Soldaten: Etwa 80.000 von ehemals rund 280.000 Einwohnern seien in der Stadt geblieben. Nach allem, was sie erlebt haben, sind die Menschen hier erleichtert:

Wir haben keinen Strom, kein Wasser, kein Internet, keine Kommunikation, keine Heizung. Aber es gibt auch keine Russen. Und deshalb sind wir glücklich. Der Rest wird wiederhergestellt werden, alles wird gut sein. Wir sind glücklich. Die Ukraine ist wieder da, und das ist das Wichtigste.

Was fühlen wir? Die Ukraine war, ist und wird sein. Niemand wird in der Lage sein, sie zu erobern, sie zu zerschlagen. Das ukrainische Volk ist stark, mächtig und friedlich. Sie wollten uns trennen, aber sie haben uns geeint. Wir sind so geeint wie nie zuvor.

Die russischen Truppen hatten sich vergangene Woche auf das östliche Ufer des Dnjepr- zurückgezogen. Es war die bislang schwerste Niederlage für Russland seit Beginn des Angriffskriegs.

Nach Angaben Selenskyjs haben Ermittler in den zurückeroberten Gebieten bislang mehr als 400 russische Kriegsverbrechen aufgedeckt. So seien Leichen von Soldaten und Zivilisten gefunden worden. Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, in den vergangenen Tagen seien mehr als 4000 Quadratkilometer entlang der Küste des Dnjepr- zurückerobert worden. Im Osten in Luhansk und Donezk tobten weiterschwere Kämpfe.