Selenskyj besucht Kriegsopfer »Jeder unterstützt Sie auf TikTok«

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Verletzte in einem Krankenhaus in Kiew. Die 16-jährige Katya bricht vor Freude in Tränen aus – sie selbst wird im Land als Heldin gefeiert.