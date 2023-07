In einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete Selenskyj das System Iris-T nach eigenen Angaben als »sehr kraftvoll«. »Die brillanten Iris-T-Systeme haben sich als sehr wirksam beim Schutz unseres Luftraums erwiesen«, sagte der Präsident in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Zudem habe Deutschland der Ukraine auch das sehr effektive Flugabwehrsystem vom US-Typ Patriot überlassen. »Die Ukraine ist sehr dankbar dafür«, sagte Selenskyj nach dem Telefonat.