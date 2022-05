Finnlands Premierministerin Sanna Marin lobt »heroischen Geist« der Ukraine

Finnland will in die Nato – und nun ist Sanna Marin nach Kiew, Irpin und Butscha gereist. Die finnische Premierministerin sagte dort, die Beziehungen zu Russland könnten nicht mehr so werden wie vor dem Angriffskrieg.