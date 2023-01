»Ein neues Verteidigungshilfepaket wurde angekündigt – genau das, was benötigt wird: Kampfpanzer, andere gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie«, sagte der 44-Jährige gestern Abend in seiner täglichen Videoansprache. Er erwarte Entscheidungen über weitere Waffenlieferungen vom Weltwirtschaftsforum, das heute beginnt, und der Konferenz der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein.