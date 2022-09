Sanitäter hätten den Fahrer des anderen Wagens versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, schrieb Nykyforow. Die Polizei untersuche die Umstände des Unfalls.

Selenskyj in Isjum: »Wir bewegen uns nur in eine Richtung – nach vorne und in Richtung Sieg«

Selenskyj hatte am Mittwoch die vor wenigen Tagen zurückeroberte Stadt Isjum in der Ostukraine besucht. Dort machte er unter anderem Selfies mit Soldaten der ukrainischen Armee und ließ sich neben der ukrainischen Fahne ablichten, wie Fotos im Telegramkanal des 44-Jährigen zeigten. »Unsere blau-gelbe (Flagge) weht über dem befreiten Isjum«, teilte Selenskyj dazu mit. »Und genauso wird sie in jeder ukrainischen Stadt und in jedem ukrainischen Dorf wehen.«