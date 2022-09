»Ohne dich« Selenskyj rechnet in lyrischer Wutrede mit Russland ab

200 Tage ist die russische Invasion in der Ukraine her, ein Ende des Krieges kaum absehbar. Dann hat am Wochenende die ukrainische Armee in einer überraschenden Offensive die Besatzer in großen Teilen der Ostukraine zurückgedrängt. Präsident Wolodymyr Selenskyj nutzte den Augenblick, um eine an ein Gedicht erinnernde Wutrede zu veröffentlichen.