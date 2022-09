Behörden beginnen mit Exhumierung der Leichen

Die ukrainischen Behörden begannen am Freitag mit der Exhumierung der Leichen. Die Gräber seien während der Gefechte um die Einnahme Isjums durch Russland im März und während der russischen Besatzung ausgehoben worden, sagte Oleg Kotenko, der ukrainische Regierungsbeauftragte für die Vermisstensuche.

Am Donnerstagabend hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von der Entdeckung eines »Massengrabs« in Isjum gesprochen, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen. Den russischen Streitkräften wird seit Monaten vorgeworfen, in den besetzten Gebieten in der Ukraine zahlreiche Gräueltaten an Zivilisten begangen zu haben. Die Uno kündigte die Entsendung eines Teams nach Isjum zur Prüfung der ukrainischen Vorwürfe an.