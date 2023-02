Ansprache von Wolodymyr Selenskyj »Vor einem Jahr wurde der Aggressor zum Henker«

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Vor einem Jahr habe ich mich um sieben Uhr morgens von genau diesem Platz aus an euch gewandt. Es dauerte nur 67 Sekunden und beinhaltete die zwei wichtigsten Dinge, damals und heute. Dass Russland einen vollen Angriffskrieg gegen uns begonnen hat. Und dass wir stark sind. Wir sind für alles bereit. Wir werden jeden besiegen. Weil wir die Ukraine sind. So begann der 24. Februar 2022. Der längste Tag unseres Lebens. Der härteste Tag unserer jüngeren Geschichte. Wir sind früh aufgewacht und seitdem nicht mehr eingeschlafen.

Unser Vertrauen ist größer geworden. Unsere Moral wurde gestärkt. Wir haben den ersten Tag dieses vollumfänglichen Kriegs ausgehalten. Wir wussten nicht, was morgen passieren würde, aber uns war klar: Jedes Morgen ist es wert, dafür zu kämpfen. Und wir haben gekämpft. Und wir haben jeden Tag erbittert gekämpft. Und wir haben den zweiten Tag ausgehalten. Und dann den dritten. Über uns wurde gesagt, dass wir drei Tage standhalten würden. Sie drohten uns an, dass wir in 72 Stunden nicht mehr existieren würden. Aber wir haben den vierten Tag überlebt. Und dann den fünften. Und heute stehen wir hier seit genau einem Jahr. Und wir wissen immer noch: Jedes Morgen ist es wert, dafür zu kämpfen.

Wir werden nicht ruhen, bis die russischen Mörder ihre gerechte Strafe bekommen . Die Strafe der internationalen Gerichte. Das Urteil Gottes. Unserer Krieger. Oder alles zusammen. Das Urteil ist offensichtlich. Vor neun Jahren wurde unser Nachbar zum Aggressor. Vor einem Jahr wurde der Aggressor zum Henker, Plünderer und Terroristen. Wir haben keinen Zweifel, dass sie zur Verantwortung gezogen werden. Wir haben keinen Zweifel, dass wir gewinnen werden.

Wir werden alle Bedrohungen besiegen. Beschuss, Bomben, Raketen, Kamikazedrohnen, Stromausfälle, Kälte. Wir sind stärker als all das. Es war ein Jahr des Aushaltens, ein Jahr des Mitgefühls, ein Jahr des Muts, ein Jahr des Schmerzes, ein Jahr der Hoffnung, ein Jahr der Ausdauer, ein Jahr der Einheit, ein Jahr der Unbesiegbarkeit. Ein erbittertes Jahr voller Unbesiegbarkeit. Am Ende ist das Wichtigste, dass wir überlebt haben. Wir sind nicht besiegt worden. Und wir werden alles tun, um in diesem Jahr zu siegen.«