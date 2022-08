Nach dem Zwischenfall am von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor weiteren Notlagen gewarnt. »Ich möchte betonen, dass die Situation sehr riskant und gefährlich bleibt«, sagte Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht zum Samstag. »Jede Wiederholung (...) wird das Kraftwerk erneut an den Rand einer Katastrophe bringen.« Einmal mehr forderte er einen baldigen Besuch internationaler Experten sowie den Rückzug der russischen Truppen von dem AKW-Gelände, das diese seit März besetzt halten.