Die Lage an den Kriegsfronten in der Ukraine bleibt nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiterhin schwierig. Zwar gebe es aktuell weniger Nachrichten aus den Kampfgebieten, sagte Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videoansprache. »Das heißt aber nicht, dass die Intensität der Kämpfe geringer geworden ist.«