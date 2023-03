Es war Putins erste Reise in das von Russland kontrollierte Gebiet im Donbass seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022. Mariupol am Asowschen Meer war ab Kriegsbeginn unablässig von Russland bombardiert und belagert worden. Nach Angaben Kiews wurden 90 Prozent der Stadt zerstört und mindestens 20.000 Menschen getötet. Die Stadt geriet am 20. Mai unter vollständige Kontrolle des russischen Militärs. Die Ukraine kündigte an, Mariupol zu befreien.

»Wir hatten damals keine Hyperschallwaffen«

Am Sonntag veröffentlichte das russische Staatsfernsehen ein Interview mit Putin, in dem er unter anderem sagte, Russland sei nach der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 nicht für einen großen Krieg gegen die Ukraine gerüstet gewesen. »Wir hatten damals keine Hyperschallwaffen, aber jetzt haben wir sie.« Russland setzt die Hyperschallwaffen bisher gelegentlich ein. »Es gibt auch noch andere moderne Systeme, 2014 gab es noch nichts Vergleichbares«, sagte er und behauptete erneut, Russland habe den Konflikt um die Ukraine damals friedlich lösen wollen.