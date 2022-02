Kriegsgefahr in Osteuropa Schmieden Putin und Biden doch noch einen Deal – auf Kiews Kosten?

Russlands Aufmarsch an der ukrainischen Grenze geht unvermindert weiter, die Sorge vor einer Invasion wächst. Zugleich wollen Moskau und Washington weiter verhandeln. Die Regierung in Kiew könnte am Ende der Verlierer sein.