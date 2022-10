Normalerweise fährt hier in Kiew ein Elektrobus. Jetzt wird auf dieselbetriebene Modelle umgestellt, der Nahverkehr reduziert. Strom wird in der mehr und mehr zur Mangelware.

Ein russischer Raketenangriff hat am Mittwoch ein großes Kraftwerk in Burshtyn getroffen. Damit wurden laut Präsident Selesnkyi in den letzten 24 Stunden drei Kraftwerke in der Ukraine angegriffen – und so ein Drittel der Kraftwerke des ganzen Landes zerstört. Jetzt müssten alle zusammenhalten, sagt Selenskyi in seiner Videoansprache am Mittwochabend.

Wolodymyr Selenskyi:

»Morgen ab 7 Uhr müssen wir besonders auf den Stromverbrauch achten. Bitte schalten Sie keine unnötigen Elektrogeräte ein. Bitte schränken Sie den Stromverbrauch der Geräte ein, die besonders viel Energie verbrauchen. Morgen ist es besonders wichtig, dass der Verbrauch so bewusst wie möglich ist, dann werden die Zeiten der Stromausfälle verkürzt.«

Wenn der Stromverbrauch nicht minimiert wird, könnte der Strom zeitweise komplett ausfallen, so heißt es. Deswegen versuchen sich die Menschen so gut es geht, auch Zuhause vorzubereiten.

Lyudmila, Evakuierte aus Mykolajiw:

»Wir haben neue Bettdecken gekauft, Kissen, wir bereiten uns vor. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll, ich glaube nicht, dass wir einen Stromgenerator kaufen können. Ich habe keine Ahnung, wie wir uns warmhalten werden. Sie sagen im Fernsehen, dass man sich Heizgeräte besorgen soll, aber wenn es keinen Strom gibt, wie sollen die funktionieren? Wir haben Kerzen gekauft, wir wollen Trockenbrennstoff kaufen. Ich hoffe, alles wird gut.«

Dass Russland in dieser Woche seine Raketen- und Drohnenangriffe auf die Strom- und Wasserinfrastruktur der Ukraine intensiviert hat, wird international vor allem als Einschüchterungsversuch verstanden.

Währenddessen werden die Kämpfe im Süden des Landes intensiviert. Videos der ukrainischen Armee sollen zeigen, wie die ukrainischen Streitkräfte immer weiter Richtung Cherson vorrücken. Die Russen wiederum evakuieren die Stadt, die im September von Moskau annektiert wurde. Laut einer russischen Nachrichtenagentur wurden die Menschen vor Ort auch per SMS aufgefordert, Cherson zu verlassen.