Luftalarm in Kiew, ein Team von Reportern geht in Deckung. Erneut erschüttern russische Angriffe an einem Montagmorgen die Hauptstadt, mitten im Berufsverkehr – im Zentrum der Stadt wird ein Hochhaus getroffen, es steigen dicke Rauschwaden auf.

Quelle: Twitter/Anton Geraschchenko

Es sind offenbar von Russland eingesetzte iranische Kamikazedrohnen, die ausschließlich zivile Ziele in Kiew angreifen. Diese Aufnahmen wurden über Social Media geteilt vom Berater des ukrainischen Innenministeriums.

Einige der Drohnen, schreibt er, konnte die ukrainische Luftabwehr abschießen, doch mehrere trafen verschiedene Orte im Zentrum der Stadt. Einen Einschlag gab es in einem Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Über mögliche Opfer des Angriffs gab es bislang keine Informationen, die Menschen in der Stadt wurden aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben.

Die Anschläge galten laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erneut der zivilen Infrastruktur der Stadt – etwa einem Fernwärmekraftwerk, das schon vor einer Woche Ziel von Luftangriffen gewesen war.

Auch in der Region Dnipropetrowsk sei eine Energieanlage getroffen worden. Energie- und Wasserversorgung werden in Teilen der Ukraine knapp. Präsident Selenskyj hatte seine Landsleute aufgerufen, den Stromverbrauch zwischen 17 und 23 Uhr einzuschränken:

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Infolge des russischen Raketenterrors in einigen Städten und Bezirken der Ukraine müssen wir die Stromzufuhr einschränken, um den stabilen Betrieb des gesamten Systems zu gewährleisten. Aber solche Ausfälle können vermieden werden, wenn wir alle in der Ukraine bewusst mit unserem Verbrauch während der Spitzenzeiten umgehen. Das ist eine Kleinigkeit für den Alltag eines jeden Einzelnen, aber sehr wichtig für das gesamte Energiesystem der Ukraine. «

Nach den schweren Raketenanschlägen auf Kiew vor einer Woche hatte sich das Leben in der Hauptstadt relativ schnell wieder vermeintlich normalisiert: Im Stadtteil Schewtschenkiwskji etwa spielen Kinder in einem Bombenkrater. Diesen Spielplatz hatten russische Raketen vor einer Woche getroffen und teilweise zerstört.