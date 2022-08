»Soldaten meiner Einheit sollten in das Einkaufszentrum einbrechen, um Möbel und Elektronik und alle möglichen Wertgegenstände einzusammeln«, beschrieb ein kanadischer Kämpfer »Kyiv Independent« einen von mehreren Vorfällen. Ein kubanischer Soldat teilte dazu mit: »Die Einheimischen haben gesehen, wie wir die Möbel verladen haben, was mir sehr unangenehm war. Es fühlte sich an, als ob wir sie ausrauben würden. Dafür bin ich nicht in die Ukraine gekommen.« Ein französischer Kämpfer schrieb: »Ich schämte mich, den Befehl auszuführen und vor den Augen der Anwohner, die unter dem Krieg litten, Möbel und Wertgegenstände aus den Geschäften zu entfernen.«