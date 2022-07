Befreite ukrainische Sanitäterin »Wir wurden wie Sklaven behandelt«

Die Medizinerin Julia Pajewska ist in der Ukraine eine Berühmtheit und rettete in Mariupol etliche Leben – bis sie für drei Monate in russische Gefangenschaft geriet. Hier berichtet sie von der Haft und wie sie überlebte.

Ein Interview von Alexander Sarovic