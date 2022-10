Videos aus Gebieten, die ukrainische Truppen zurückerobert haben, Erfolgsmeldungen aus Kiew, Berichte, dass sich die russischen Streitkräfte weiter zurückziehen: Der Krieg geht derzeit in eine Phase, in der die Ukraine das Kriegsgeschehen steuert: Kiew agiert, Moskau reagiert.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik:

»Wenn die Ukraine weiter in der Lage ist, die kleineren Ortschaften in der Nähe von Cherson einzunehmen, sieht es durchaus sehr wahrscheinlich aus, dass sie auch Cherson befreien können. Und das wäre eine politisch, militärisch und auch symbolisch ein enormer Fortschritt, weil das eine große Stadt ist, weil sie heiß umkämpft war, weil aber auch an Cherson die Wasserversorgung für die Krim hängt und – im größeren Rahmen gesprochen – auch der Zugang zu Odessa.«

Die Frage nach Verhandlungen stellt sich für Kiew derzeit nicht – gerade jetzt, wo es dem ukrainischen Militär gelingt, die russischen Besatzer nach und nach zurückzudrängen. Ebenso wenig kommt es für das angegriffene Land in Frage, die besetzten Gebiete an Russland abzutreten.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik:

»Es geht auch um die Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung, die unter russischer Besatzung Kriegsverbrechen, Folter und ähnlichem ausgesetzt ist. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen: Die Ukraine hat nicht die Wahl zwischen Krieg und Frieden. Sie hat de facto die Wahl zwischen Krieg und Vernichtung unter russischer Besatzung.«

Im Winter werden voraussichtlich die Kriegshandlungen deutlich abnehmen. Das Gelände wird unwegsamer, Nässe und Kälte setzen den Soldaten auf beiden Seiten zu. Während die Ukraine Gebiete unter hohem Materialeinsatz zurückerobert, spielt Russland offensichtlich auf Zeit.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik:

»Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff des ›outsuffer‹, also des Vermögens, länger leiden zu können. Und Russland scheint darauf zu hoffen, dass sie den längeren Atem in diesem Konflikt haben und dass die westlichen Staaten irgendwann dieses Konfliktes müde sind oder genug interne Probleme haben und in ihrer finanziellen, militärischen und politischen Unterstützung nachlassen.«

Allen Erfolgsmeldungen aus Kiew zum Trotz: Russland kontrolliert nach wie vor 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes. Mit der völkerrechtswidrigen sogenannten »Annexion« von vier ukrainischen Regionen versucht der Kreml, dort politisch neue Linien festzuschreiben, wo die eigene Armee militärisch nicht weiterkommt.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik:

»Sie werden versuchen, das über den Winter wahrscheinlich einzufrieren und sich auf die neue oder die nächste Offensive im Frühjahr vorzubereiten. Das lässt Russland de facto die Zeit, die Truppen neu aufzubauen, mit den neuen Rekruten aufzufüllen, möglicherweise auch Ausrüstung nachzufüllen, um dann in einer besseren Aufstellung in die nächste Offensive im Frühjahr zu gehen.«

Putins Mobilmachung läuft allerdings nicht nach Plan: Menschen wehren sich in Russland gegen die Einberufung, Hunderttausende haben das Land bereits verlassen, um ihr zu entgehen. Das Training von Reservisten ist erst kürzlich angelaufen. Es gibt Berichte, dass Ausbilder und geeignete Ausrüstung fehlen. Auch wenn die Mobilmachung erst in einigen Wochen wirken dürfte, ist sie ein deutliches Zeichen Putins an die Ukraine und den Westen.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik:

»Es ist kein Verhandlungsangebot, sondern es ist eine Verstärkung der militärischen Fähigkeiten. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Hoffnung, dass Russland irgendwie bereit wäre, in diesem Krieg einzulenken oder Truppen abzubauen, hat sich damit nicht bewahrheitet, sondern das Signal ist ein langfristiges Konfliktversprechen und weiterhin der Fokus auf das Militärische und nicht auf irgendwelche anderen Lösungen.«

Ein schnelles Kriegsende ist trotz der aktuellen ukrainischen Erfolge auf dem Schlachtfeld nicht in Sicht. Im besten Falle könnte die Ukraine Russland damit an den Verhandlungstisch zwingen. Doch auch dann noch stellt sich die Frage nach der Freiheit und der Zukunft der Ukraine als eigenständiger Staat.

Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik:

»Wie kann die Ukraine in Zukunft bestehen? Wie frei kann sie in ihren eigenen Grenzen sein? Welche Grenzen wird die Ukraine haben? Deshalb ist es so wichtig, jetzt so viel wie möglich von dem russisch besetzten Territorium zu befreien, weil es letztlich darum geht, in welchen Grenzen wird die Ukraine zukünftig bestehen und welche Sicherheitsgarantien wird sie haben. Wer wird in Zukunft dafür sorgen, dass die Ukraine nicht noch einmal angegriffen wird und dass nicht noch einmal Russland versucht, sie von der Landkarte zu tilgen? Das ist die Frage der Sicherheitsunterstützung.«

Der Kriegsverlauf in diesem Winter ist nicht nur für Russland und die Ukraine selbst von Bedeutung. In anderen Ländern wird darüber debattiert werden, wie der Westen die Ukraine politisch, militärisch und finanziell unterstützen kann und soll – vor allem, wenn sich im Winter die Energiekrise weiter zuspitzt und die Preise infolge des anhaltenden Krieges weiter steigen.