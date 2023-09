Moskau hat eigenen Angaben zufolge drei ukrainische Marinedrohnen abgewehrt, die die Krimbrücke zerstören sollten. »Am 2. September um etwa 2.20 Uhr Moskauer Zeit (01.20 MESZ) wurde die dritte ukrainische (...) Seedrohne im Schwarzen Meer zerstört«, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Samstag im Onlinedienst Telegramm. Die Drohne sei »vom Kiewer Regime geschickt worden, um einen Terroranschlag auf die Krimbrücke auszuführen«, hieß es. Eine weitere Drohne sei bereits am Freitag, eine Dritte am frühen Samstagmorgen zerstört worden.