Im von russischen Truppen seit Wochen belagerten Mariupol läuft nach Angaben der Vereinten Nationen eine internationale Evakuierungsaktion zur Rettung von eingeschlossenen ukrainischen Zivilisten aus dem Asow-Stahlwerk. Der Einsatz erfolge in Koordination mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und den Konfliktparteien Russland und Ukraine, teilte Uno-Sprecher Jens Laerke am Sonntag in Genf mit.

Ein Konvoi zur Rettung der Zivilisten war Laerke zufolge am Freitag gestartet und hatte am Samstagmorgen die von den russischen Truppen eingekesselte Hafenstadt erreicht. Laut IKRK-Angaben seien mit mehreren Bussen bereits Dutzende Zivilisten aus dem Stahlwerk gebracht worden.

Es gibt Hoffnung, dass dies der Beginn einer größeren Aktion sein könnte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Sonntag von einer »ersten Gruppe« von 100 Menschen, die gerettet wurden und erklärte auf Twitter: »Jetzt arbeiten wir mit den Vereinten Nationen an der Evakuierung von weiteren Zivilisten aus der Anlage«.

Beide Seiten hielten den Waffenstillstand ein

Das russische Verteidigungsministerium hingegen sprach von 80 geretteten Zivilisten, die in einer Aktion auf Initiative von Wladimir Putin von Mariupol in das Dorf Besimenne nahe der russischen Grenze gebracht worden seien und dort versorgt würden. Jene, die in das von ukrainischen Truppen kontrollierte Gebiet wollten, seien Vertretern von Vereinten Nationen und IKRK übergeben worden. Laut Präsident Selenskyj wurden die Zivilisten von dort weiter in die ukrainisch kontrollierte Stadt Saporischschja gebracht. Nach Angaben ukrainischer Behörden hielten beide Seiten den vereinbarten Waffenstillstand während der Evakuierung ein.