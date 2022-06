Früherer US-Außenminister Kissinger äußert Verständnis für Deutschland im Umgang mit Ukrainekrieg

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hat Verständnis für die Schwierigkeiten Deutschlands geäußert, seine Rolle in Europa im Zuge des Ukrainekriegs zu finden. »Angesichts der Geschichte ist es keine einfache Aufgabe für Deutschland eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen, die darauf basiert, die stärkste militärische Macht zu sein«, sagte Kissinger am Montag vor Journalisten in London, denen er per Videokonferenz zugeschaltet war.