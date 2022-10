Die rechtswidrigen Annexionen und Scheinreferenden in den besetzten Gebieten in der Ukraine würden niemals anerkannt. Die G7 riefen alle Länder auf, die Verstöße gegen das Völkerrecht unmissverständlich zurückzuweisen und von Russland die Einstellung aller Feindseligkeiten und »den sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Abzug all seiner Truppen und militärischen Ausrüstung aus der Ukraine zu fordern«. Die G7 kündigten weitere Sanktionen gegen Russland an, ohne Details zu nennen. Zugleich zeigten sich die westlichen Regierungen besorgt über die »vorsätzliche Beschädigung« der Nord-Stream-Pipelines in internationalen Gewässern in der Ostsee.