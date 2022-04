Eine Woche nach dem Untergang des russischen Kriegsschiffs »Moskwa« hat das Verteidigungsministerium in Moskau den Tod eines Besatzungsmitglieds vermeldet. 27 weitere Matrosen würden vermisst, teilte das Ministerium am Freitag laut russischen Nachrichtenagenturen weiter mit. Die übrigen 396 Mitglieder der Besatzung des am 14. April im Schwarzen Meer gesunkenen Lenkwaffenkreuzers seien gerettet worden. Es sind die ersten Bestätigungen zu Toten und Vermissten seitens des russischen Verteidigungsministeriums seit dem Untergang des Schiffes.

Angaben über getötete, verletzte oder verschollene Soldaten an Bord fallen in Russland nach einem Erlass von Putin aus dem Jahr 2015 unter das Staatsgeheimnis. Nach Berichten unabhängiger russischer Medien sollen um die 40 Soldaten der »Moskwa« gestorben sein.

Genaue Größe der Besatzung bislang unklar

Wie viele Soldaten genau an Bord des Raketenkreuzers waren, ist unklar. Es wird geschätzt, dass es um die 500 Mann waren. In russischen staatlichen Medien waren in den vergangenen Jahren unterschiedliche Angaben über die Größe der Besatzung gemacht worden, sie schwankten zwischen 416 und 510 Mitgliedern (Lesen Sie hier mehr dazu .)

Die »Moskwa« war am 14. April nach einem Feuer, verursacht durch explodierte Munition, bei stürmischer See gesunken, so jedenfalls stellt es das Verteidigungsministerium in Moskau dar. Den Sturm aber hat es laut Meteorologen nicht gegeben. Daran, ob Munition die Ursache für den Brand an Bord war, gibt es erhebliche Zweifel. Die ukrainische Armee will den Raketenkreuzer mit zwei »Neptun«-Antischiffsraketen getroffen haben. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte diese Darstellung.