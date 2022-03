Ukrainekrieg in Bildern Vertrieben, geflüchtet, gerettet – und in ganz Europa verstreut

Ukrainer flüchten, während in ihrer Heimat der Krieg weitergeht – und werden im Ausland auch mit Wärme empfangen. Bilder von Gefühlsausbrüchen an der polnischen Grenze, aus Berlin und von Lagerfeuern in Rumänien.