Die Attacke dürfte sich vor allem gegen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow richten. Gegen beide schießt Prigoschin regelmäßig. Erst kürzlich warf er ihnen vor, Putin »Blödsinn« über die Lage in der Ukraine zu erzählen. Auch in seinem neuen Video schildert der Wagner-Chef die Lage im Kriegsgebiet weniger beschönigend als der Kreml. So seien russische Truppen vermehrt auf dem Rückzug, die ukrainische Offensive verlaufe erfolgreich.