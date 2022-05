Auch an Tag 83 des völkerrechtswidrigen russischen Kriegs setzten die Angreifer ihre Attacken vor allem im Osten der Ukraine fort. Die Verteidiger melden allerdings weiter große Verluste bei den Kremltruppen. Im Asow-Stahlwerk in Mariupol harren noch immer zwischen 1000 und 2500 Soldaten aus. Wie es für sie weitergeht, ist ebenso unklar wie die Lage der Verteidiger, die nach Russland evakuiert worden sind. Kiew hat die Verhandlungen mit Moskau gestoppt. Und der Kreml sieht den ganzen Westen als einen einzigen »Feindstaat«.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben russische Truppen vor der Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes zurückgeworfen. »Nahe der Ortschaft Syrotyne haben die russischen Eroberer Verluste erlitten und sich zurückgezogen«, teilte der Generalstab in seinem Lagebericht mit. Auch in mehreren anderen Richtungen seien die russischen Truppen erfolglos geblieben.

Im Osten des Landes wurden demnach in der Region Charkiw Teile der Eisenbahn-Infrastruktur zerstört und im Gebiet Donezk mehrere Ziele mit Raketen beschossen. Insgesamt seien in den vergangenen 24 Stunden mehr als 470 ukrainische Kämpfer getötet worden, sagte Konaschenkow.

Die Bemühungen zur Rettung der letzten in Mariupol verbliebenen ukrainischen Soldaten gehen Angaben aus Kiew zufolge weiter. »Wir arbeiten an weiteren Etappen der humanitären Operation«, schrieb die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram. Die 52 Schwerverletzten, die am Montag aus dem Asow-Stahlwerk herausgebracht wurden, würden bald gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht, sagte sie.

Nach Ansicht des russischen Unterhändlers Leonid Slutski sollte Russland für die Kämpfer aus dem Stahlwerk die Todesstrafe in Erwägung ziehen. »Sie verdienen es nicht zu leben angesichts der monströsen Menschenrechtsverbrechen, die sie begangen haben und die sie weiterhin an unseren Gefangenen begehen«, sagte Slutski.

In Moskau ist am Dienstag von 265 Kämpfern – darunter 51 Schwerverletzten – die Rede, die sich bis vor Kurzem im Stahlwerk verschanzt und nun ihre Waffen niedergelegt haben sollen. Kiew wiederum spricht von 264 Soldaten, die in die von russischen Truppen besetzte Ortschaft Oleniwka gebracht worden sein sollen. Entgegen allen Beteuerungen aus Moskau, die Gefangenen gut zu behandeln und medizinisch zu versorgen, befürchten einige Beobachter, sie könnten nun Opfer von Misshandlung und Folter werden. Auch was mit den im Werk verbliebenen 1000 bis 2500 Soldaten passiert, bleibt abzuwarten.

Das sagt Kiew

Die Ukraine hat die Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs mit Russland vorerst ausgesetzt – und will erst nach einem vollständigen Rückzug russischer Truppen wieder verhandeln. Die Ukraine wendet sich damit vor allem gegen einen Diktatfrieden vonseiten Russlands. »Der Verhandlungsprozess hängt davon ab, wie die Ereignisse in der Ukraine verlaufen«, sagte Kiews Unterhändler Mychajlo Podoljak im Fernsehen.

Podoljak warf Russland vor, weiter in seinen Stereotypen zu denken und nach 82 Kriegstagen die reale Situation in der Ukraine nicht begriffen zu haben. »Sie leben bis heute in einer Welt, in der es angeblich einen ukrainischen Nazismus gibt«, erklärte Podoljak. Dabei gebe es nur einen »russischen Nazismus«.

Wolodymyr Selenskyj hat mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert und dabei die Lage an der Front besprochen. Demnach ging es auch um eine mögliche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und die Aussicht auf Frieden, schreibt Selenskyj auf Twitter. Es seien »produktive Gespräche« gewesen.