Über den genauen Ort der Flussquerung hat das Militär keine Angaben gemacht. Allerdings hatte zuvor das US-amerikanische Institute for the Study of the War (ISW) geschrieben, die Ukrainer hätten den Ostteil der Stadt Kupjansk erobert. Die strategisch wichtige Stadt im Gebiet Charkiw ist durch den Oskil zweigeteilt. Den westlichen Teil hatten die Ukrainer bei ihrer Gegenoffensive erobert, im Industriegebiet am Ostufer des Flusses hingegen hatten sich bis zuletzt noch russische Truppen verschanzt.