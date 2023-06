»Die Ukrainer versuchen etwas, was seit 1945 außer den USA und vielleicht Israel keine andere Nation geschafft hat«, schrieb der Militärhistoriker Phillips O’Brien am Wochenende: Ein großer Durchbruch im Verbund – »und das ohne einen der großen Vorteile, den die beiden Staaten bei ihren Erfolgen hatten: die Lufthoheit auf dem Schlachtfeld.«

In den vergangenen Tagen kursierten in den sozialen Medien Bilder von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen, die offenbar von den Ukrainern zurückgelassen wurden. »Eine ukrainische Panzerdivision ist offenbar in ein russisches Minenfeld geraten, was zu Schäden an der Ausrüstung und zum Verlust der Mobilität führte«, schrieb Phillips O’Brien zu den Bildern, die der SPIEGEL nicht verifiziert hat.