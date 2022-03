Unicef schlägt Alarm Krankenhaus in Lwiw durch kriegsverletzte Kinder überlastet

Ärztinnen und Ärzte müssen per Sticker priorisieren, wer gerettet werden kann: Unicef schlägt wegen der Lage in einem Krankenhaus in Lwiw Alarm. Die Klinik kommt wegen zu vieler im Krieg verletzter Kinder an ihre Grenzen.