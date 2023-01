Eine Übung der ukrainischen Armee, ganz nah am Feindgebiet. In Wolhynien, kurz vor der belarussischen Grenze trainieren Soldaten für den Fronteinsatz, so real wie möglich. Denn es geht nicht nur darum, Abläufe einzustudieren. Die Truppen sollen auch vorbereitet sein auf das, was sie erwartet.

Bohdan, ukrainischer Soldat:

»Das waren keine imitierten Explosionen, sondern echte. Wir machen das, damit die Einsatzkräfte die Explosionen selbst spüren. Damit sie psychologisch dafür bereit sind, weiter zu schießen und nicht den Kopf zu verlieren.«

Belarus ist ein Verbündeter Russlands, Wladimir Putin hat auch dort viele Truppen stationiert, es sollen mindestens 10.000 sein. So bleibt stets die Gefahr, dass Russland hier im Norden der Ukraine eine neue Front aufmacht.

Der Umgang mit Sprengfallen, die Einnahme von geschützten Räumen wie Häusern – neben der psychologischen Vorbereitung gehören auch solche Situationen zu der Übung – und eine Menge Munition.

Ortswechsel an die Front im Osten der Ukraine. Besonders stark umkämpft ist derzeit Soledar in der Region Donezk. Über die Lage in dem Ort gibt es gerade wieder einmal zwei Erzählungen. Die russische Söldnertruppe Wagner behauptete kürzlich, sie hätte Soledar bereits eingenommen.

Die ukrainische Seite bestreitet das. Diese Aufnahmen einer Angriffsbrigade sollen vom Donnerstag stammen.

Buk, ukrainischer Soldat:

»Die Situation ist kompliziert, aber stabil. Wir halten den Feind zurück. Niemand verlässt seine Position. Die Positionen werden gehalten, wir wehren uns.«

Die ukrainische Armee hat zudem auch Videos veröffentlicht, die aktuelle Kämpfe in Soledar zeigen sollen – und ukrainische Erfolge. Diese Bilder des staatlichen Grenzschutzdienstes sollen zeigen, wie ukrainische Soldaten einen Angriff russischer Kämpfer abwehren. Der Ort dürfte tatsächlich Soledar sein. Ob die Aufnahmen aber wirklich aktuell sind, lässt sich nicht unabhängig verifizieren.

Diese Bilder einer Evakuierung sollen ebenfalls belegen, dass die Kämpfe noch laufen. Sie wurden am Mittwoch veröffentlicht, einen Tag, nachdem die Wagner-Truppe behauptete hatte, Soledar sei unter russischer Kontrolle.

Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj wehrte sich gegen die russische Darstellung.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainsicher Präsident:

»Jetzt versuchen der Terrorstaat und seine Propagandisten, so zu tun, als seien Teile unserer Stadt Soledar, die durch die Besatzer fast komplett zerstört worden ist, eine Art russischer Erfolg. Sie werden das ihrer Gesellschaft so darstellen – und tun dies schon – um die Mobilisierung voranzutreiben und um denen Hoffnung zu geben, die die Aggression unterstützen. Aber die Kämpfe gehen weiter. Die Führung in Donezk hält die Stellung. Und wir tun ohne auch nur einen Tag Pause alles, um die ukrainische Defensive zu stärken.«

Zurück zur belarussischen Grenze. Wie wahrscheinlich eine Invasion aus dem Norden ist, dazu gibt es verschiedene Meinungen. Warnungen gibt es immer wieder, aber einige Experten halten es auch für möglich, dass Russland hier nur die Bedrohungslage hoch halten will, um ukrainische Truppen zu binden.

Die Soldaten hier sehen sich jedenfalls selbst auf einen Angriff während der Übung vorbereitet.

Bohdan, ukrainischer Soldat:

»Wenn sie hierherkommen, sind sie der Feind. Unsere Familien sind hier, unsere Häuser. Es ist unser Land. Jede Einsatzkraft hier hat Kampferfahrung. Jeder ist zu 100 Prozent bereit, auf den Feind zu treffen. Was kann ich Ihnen sagen? Lasst es ihn versuchen. Dann werden wir sehen.«

So bleibt die Lage in der Ukraine neben all den gewaltsamen Auseinandersetzungen gleichzeitig immer auch ein Nervenkrieg.