An Tag 67 des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der Kreml einen Raketenangriff auf ein Lager voller aus den USA und Europa gelieferter Waffen gemeldet. Dänemark bestellte den russischen Botschafter für kommenden Montag zu einem Gespräch ein, nachdem ein russisches Militärflugzeug in dänischen Luftraum eingedrungen war. Und ein Hoffnungsschimmer für die rund 100.000 noch im umkämpften Mariupol eingeschlossenen Menschen kommt auf: Dutzende Zivilisten wurden unter russisch-ukrainischem Waffenstillstand aus der umkämpften Stadt gebracht – ihre genauen Zahlen, ihr Verbleib und der weitere Verlauf der Evakuierungen sind derzeit jedoch noch unklar.

Die Entwicklungen im Überblick. Militärische Lage Russland meldete am frühen Sonntagmorgen, durch russische Angriffe seien am Samstag 17 Militäreinrichtungen der Ukraine getroffen und mindestens 200 ukrainische Soldaten getötet worden.

Im Westen Russlands ist unweit der Grenze zur Ukraine eine militärische Einrichtung in Brand geraten, sieben Gebäude wurden beschädigt, ein Anwohner verletzt. Die genaue Brandursache blieb zunächst unklar. Russlands Verteidigungsministerium gab am Sonntag bekannt, einen Militärflugplatz nahe Odessa mit Onyx-Raketen angegriffen und dabei einen Hangar voll aus den USA und Europa gelieferter Waffen zerstört zu haben. Erst in der vergangenen Woche hatten westliche Staaten verabredet, der Ukraine auch schwere Waffen zu liefern.

Am Samstag wurde der Flughafen von Odessa durch eine aus der Krim abgefeuerte russische Rakete getroffen, die Start-und-Landebahn wurde zerstört. Präsident Selenskyj kündigte an, sie werde wieder aufgebaut werden. Ukrainische Truppen haben am Samstag eigenen Angaben zufolge zwei russische Kampfflugzeuge vom Typ Suchoi Su-25 sowie sieben russische Militärdrohnen abgeschossen. Weiterhin seien auf der russisch kontrollierten Schlangeninsel im Schwarzen Meer drei Flugabwehrpanzer, das Flugabwehrsystem Strela-10 und ein Funkwagen zerstört worden. Humanitäre Lage Nach Angaben der Vereinten Nationen ist eine Evakuierungsaktion zur Rettung der unter menschenunwürdigen Bedingungen im Asow-Stahlwerk in Mariupol festsitzenden ukrainischen Zivilisten im Gange, in Koordination mit Russland, der Ukraine und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Dutzende Zivilisten sollen durch Bus-Konvois bereits aus der umkämpften Stadt gebracht worden sein, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte eine Fortführung der Operation zur Rettung weiterer Menschen aus Mariupol an. Derzeit halten sich allein im Asow-Stahlwerk wohl noch Hunderte Menschen auf. Für Montag wurde eine Evakuierungsaktion für außerhalb der Asow-Stahlwerke ausharrende Bewohner Mariupols angekündigt.

Hunderttausende Ukrainer können durch Bombenangriffe auf die Infrastruktur des Landes derzeit ihre Häuser und Wohnungen nicht beheizen, rund 213.000 Haushalte sollen derzeit ohne Gas sein. Auch auf die humanitäre Situation in anderen Ländern wirkt sich der Ukrainekrieg aus: Nach Angaben des Direktors des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), Martin Frick, sitzen derzeit »knapp 4,5 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen und auf Schiffen fest«. Viele Länder, etwa in Nordafrika, sind abhängig von günstigem Weizen aus der Ukraine. Frick sprach von einer doppelten Herausforderung: »Nahrungsmittel müssen zu den eingeschlossenen (...) Menschen in der Ukraine gelangen, aber genauso auch aus der Region hinaus in die Welt, um eine globale Ernährungskrise zu entschärfen«

Das sagt Kiew Die ukrainische Staatsanwaltschaft eröffnete 9158 Fälle zu russischen Kriegsverbrechen, unter anderem wegen Folter, Vergewaltigung und Plünderungen. Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa gab gegenüber CNN bekannt, das bereits erste Täter identifiziert worden seien. Bei den Ermittlungen werde die Ukraine auch von Experten aus Frankreich, der Slowakei und Litauen unterstützt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete am Samstag in seiner spätabendlichen Videoansprache von der Sammlung russischer Streitkräfte im Osten des Landes. Russland versuche, so den Druck im Donbass zu erhöhen.