Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft: Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.«

Auf seinem lang erwarteten Besuch der Ukraine hat sich Olaf Scholz erstmals dafür stark gemacht, dass das Land den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhält. Zuvor hatte sich auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dafür ausgesprochen. Es war wohl die wichtigste Nachricht des Solidaritätsbesuches am 113. Tages des Ukrainekrieges, an dem auch Italiens Premier Mario Draghi und Rumäniens Präsident Klaus Johannis teilnahmen.

Einige Stunden zuvor: Nach Wochen des Abwartens steigt der Bundeskanzler in den Zug und fährt gemeinsam mit Emmanuel Macron und Mario Draghi nach Kiew.

Emmanuel Macron, Präsident Frankreich:

»Unsere Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer: Europa ist vereint in seiner Unterstützung – in der Gegenwart und in der Zukunft. Die kommenden Wochen werden sehr schwierige Wochen werden.«

Worte der Solidarität, doch welche konkreten Hilfsangebote würden die Politiker der Ukraine machen? Die Erwartungen an den Besuch waren riesig.

Die erste Station: der Kiewer Vorort Irpin, wo ähnlich wie im benachbarten Butscha nach dem Rückzug der russischen Truppen hingerichtete Zivilisten gefunden wurden.

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Es ist furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet. Es ist umso schlimmer, wenn man sieht, wie furchtbar sinnlos die Gewalt ist, die wir hier sehen. Es sind unschuldige Zivilisten betroffen, es sind Häuser zerstört worden, es ist eine ganze Stadt zerstört worden, in der überhaupt keine militärischen Infrastrukturen waren. Und das sagt sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist, und das müssen wir bei allem, was wir entschieden mit im Blick haben.

(Schnittbilder drüber)

Es ist ein furchtbarer Krieg, und Russland treibt ihn mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran, und das ist auch das, was zu Ende gehen muss mit all den Aktivitäten, die wir unternehmen, mit unseren Hilfsmöglichkeiten, die wir mobilisiert haben, aber auch mit den Sanktionen. Und alles zusammen soll dazu beitragen, dass die internationale Solidarität den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten schafft, ihr Land wiederaufzubauen.«

Im Anschluss trafen die vier Wolodymyr Selenskyj im Präsidentenpalast von Kiew. Dieser drängte in dem Gespräch auf ein siebtes Sanktionspaket, welches ein Gas-Embargo enthalten soll.

Bei der Pressekonferenz am Nachmittag versprach Präsident Macron der Ukraine, sechs zusätzliche Haubitzen zu schicken. Scholz sicherte der Ukraine zwar weitere Waffenlieferungen zu, machte aber keine neuen konkreten Zusagen. Präsident Selenskyj bedankte sich bei ihm für die bisher gelieferten Flugabwehrsysteme.

Über den EU-Beitrittsstatus der Ukraine und Moldau wird voraussichtlich beim EU-Gipfel am 23. Und 24. Juni in Brüssel entschieden. Die Entscheidung muss einstimmig getroffen werden.