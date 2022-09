Pseudoreferenden angekündigt

Russland war zuletzt in der Ukraine zunehmend unter Druck geraten. Der Kreml reagiert auf die ukrainischen Erfolge mit einer Eskalation des Krieges. Moskau will die Annexion ukrainischer Gebiete vorantreiben. Dafür wurden Pseudoreferenden angekündigt.

Am Dienstag haben die Separatistenführungen in den umkämpften Regionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine ein umstrittenes Referendum für einen Beitritt zu Russland angesetzt. Die Abstimmung werde vom 23. bis 27. September abgehalten, sagte der Chef des Separatistenparlaments in Luhansk, Denis Miroschnitschenko, am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.