Völkerrechtsbruch im feierlichen Rahmen: In einer durchinszenierten Propagandashow besiegelt der Kremlchef gemeinsam mit den Besatzungsverwaltern die Annexion der vier besetzten Gebiete in der Ukraine. Zuvor verdrehte Wladimir Putin in seiner Rede einmal mehr die Tatsachen: Die Ukraine sei der Aggressor, Russland wolle verhandeln – allerdings nicht über die annektierten Gebiete.

O-Ton Putin:

»Wir fordern das Kiewer Regime auf, den Beschuss einzustellen und alle militärischen Aktivitäten sofort zu beenden, einschließlich des Krieges, den es 2014 begonnen hat, und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dazu sind wir bereit, wie schon mehrfach gesagt wurde. Aber die Entscheidung der Menschen in den Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson steht nicht zur Diskussion. Sie wurde getroffen. Russland wird sie nicht verraten.«

Die Pseudoreferenden entsprächen laut Putin dem Willen von »Millionen Menschen«.

O-Ton Putin:

»Und die Behörden in Kiew sollten diesen freien Willen des Volkes mit Respekt behandeln und nicht anders. Das ist der einzige Weg zum Frieden. Wir werden unser Land mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln verteidigen und alles tun, was wir können, um die Sicherheit unseres Volkes zu schützen. Das ist die große befreiende Mission unseres Volkes.«

International werden weder die inszenierten Abstimmungen noch die völkerrechtswidrige Annexion anerkannt. Die EU verurteilte die Gebietsaneignung scharf, die USA verhängten weitere Sanktionen gegen Russland. Die Ukraine beantragte einen beschleunigten Nato-Beitritt.