Trauer und Trümmer statt großer Feierlichkeiten. Am Unabhängigkeitstag der Ukraine sind am Mittwoch zwei russische Raketen in dem Ort Tschaplyne, rund 130 Kilometer westlich von Donezk eingeschlagen. Mindestens 22 Menschen wurden dabei getötet, Dutzende weitere verletzt.

Eine erste Rakete schlug in einem Wohnhaus ein. Sergiy verlor dabei seinen elfjährigen Sohn.

Sergiy, Anwohner:

»Er war im Haus und wurde herausgeschleudert. Wir haben in den Ruinen nach ihm gesucht und er hat da gelegen. Niemand wusste, dass er da war. Niemand wusste es. Wir dachten, dass er vielleicht aufs Dach geschleudert worden war, aber er hat hier gelegen. Wenn wir das eher gewusst hätten… Aber niemand wusste, dass er hier liegt.«

Die ukrainischen Behörden hatten vor dem Unabhängigkeitstag davor gewarnt, dass Russland seine Angriffe intensivieren könnte. Gerade die Sorge vor Attacken auf Regierungsgebäude und zivile Ziele war groß.

Tatyana, Anwohnerin:

"There was no sound. Nothing at all was heard. Just an explosion is all. Fire, explosion and fire started."

»Es gab kein Geräusch, man hat nichts gehört. Einfach nur eine Explosion. Feuer, eine Explosion, Feuer brach aus.«

Anatoliy, Anwohner:

»Wir waren nicht zu Hause. Aber man hat Schüsse gehört und dann hat ein Nachbar angerufen und gesagt, dass es eine Explosion in der Nähe des Hauses gegeben habe und dass das Haus zerstört worden sei. Das ist die Situation.«

Reporter: »Also hatten Sie Glück, nicht zu Hause gewesen zu sein?«

Anatoliy, Anwohner: »Ja, alle Fenster sind direkt auf das Bett geflogen.«

Die zweite Rakete traf einen Bahnhof und setzte fünf Waggons eines Personenzugs in Flammen. 21 weitere Menschen wurden hier getötet.

Aufgrund der Angst vor russischen Angriffen und zivilen Opfern waren die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in der Ukraine ausgefallen. In Kiew waren große Ansammlungen verboten, in anderen Städten wie Charkiw galt sogar eine Ausgangssperre.

Präsident Wolodymyr Selenskyj nutzte den Tag, um Soldaten für ihren Einsatz auszuzeichnen, einige persönlich, andere posthum. In diesen Fällen nahmen die Familien der Gefallenen den Orden entgegen.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Ich möchte Ihnen für die ukrainische Unabhängigkeit danken. Ein halbes Jahr gewaltvoller Krieg, acht Jahre ehrenhafter Verteidigung während des Kriegs im Donbass im Osten. Ein Kampf einer Generation für die Ukraine. Ich bitte Sie nun, eine Schweigeminute für all die Ukrainerinnen und Ukrainer einzulegen, die ihr Leben für das unsere gegeben haben, um sie mit dieser Minute zu ehren.«

Außerhalb der Ukraine wurde es deutlich lauter zum Unabhängigkeitstag. Ukrainerinnen und Ukrainer gingen in Athen auf die Straße, um zu demonstrieren und den besonderen Tag zu ehren. New Yorks Central Park erstrahlte in Blau und Gelb. In Toronto wurde feierlich eine Flagge gehisst. In Litauens Hauptstadt Vilnius fand sogar ein Rave zum Unabhängigkeitstag statt, mehrere ukrainische DJs traten auf. Und auch in Deutschland feierten viele Menschen den Tag: In Berlin zogen Tausende Menschen durch die Straßen, um gegen den Krieg zu protestieren.