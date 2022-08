»Das Ziel ist es, die starke Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck zu bringen und den Angriffskrieg zu verurteilen«, sagte Lappeenrantas Bürgermeister Kimmo Jarva der Nachrichtenagentur AFP.

Finnland erwägt Verbot von Visa für Russen

In den vergangenen Wochen hat die Debatte über ein mögliches Verbot von Touristenvisa in Finnland an Fahrt aufgenommen. Die politischen Vertreterinnen und Vertreter in Helsinki scheinen dabei überwiegend der Argumentation der Befürwortenden zu folgen. Bereits Ende Juli legte eine Umfrage unter Politikerinnen und Politikern nahe, dass die vier größten Parteien des Landes einen solchen Schritt unterstützen würden.