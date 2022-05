Der in Kiew wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine angeklagte russische Soldat Wadim Shishimarin hat sich laut Medienberichten schuldig bekannt. Der 21-Jährige gab an, an einem der ersten Tage nach dem russischen Einmarsch in der Region Sumy einen 62-jährigen Zivilisten erschossen zu haben, berichten britische Medien übereinstimmend.