Das Referendum, in dem die Bewohner der Regierung ihre Zustimmung zu einem Anschluss an Russland geben sollten, war ursprünglich für den September geplant. Mit parallel stattfindenden Abstimmungen auch in den selbst ernannten Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk will Russland seinen Einmarsch in die Ukraine legitimieren. Cherson ist laut der Nachrichtenagentur Reuters die einzige ukrainische Regionalhauptstadt, die von russischen Truppen seit ihrem Einmarsch am 24. Februar erobert haben.