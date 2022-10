Es ist nicht das erste Mal, dass Moskau den Einsatz von atomaren Waffen in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine ins Spiel bringt. Schon früher hatten russische Behauptungen, die Ukraine könnte etwa auf biologische Waffen zurückgreifen, im Westen die Sorge geweckt, dass Moskau unter falscher Identität Taten begehen und dann Kiew dafür verantwortlich machen könnte. Und auch diesmal hieß es etwa in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und der USA, Russland wolle sie als Vorwand für eine weitere Eskalation des Ukrainekrieges nutzen.

Kein Hinweis auf russischen Einsatz »schmutzigen Bombe«

Gleichzeitig hieß es am Abend aus den USA, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Russland beschlossen habe, chemische oder biologische Waffen in der Ukraine einzusetzen. »Wir sehen nach wie vor keine Vorbereitungen der russischen Seite für den Einsatz von Atomwaffen und zu diesem Zeitpunkt auch nichts in Bezug auf den möglichen Einsatz einer ›schmutzigen Bombe‹«, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.