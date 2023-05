Kiew wird aktuell regelmäßig von Russland angegriffen, allerdings meist in der Nacht. Der Militärverwaltung zufolge handelte es sich bei dem aktuellen Angriff um die 16. Welle seit Monatsanfang. (Was in der Nacht um am Vorabend geschah, lesen Sie hier: Wieder Luftangriffe auf Kiew, Selenskyj schickt Kampfansage gen Moskau.)