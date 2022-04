Ukrainekrieg Sirenenalarm und Explosionen in Kiew und Lwiw

Nach dem Untergang des prestigeträchtigen russischen Kriegsschiffs »Moskwa« haben die russischen Streitkräfte offenbar ihre Angriffe in der Ukraine verstärkt. Nahe Kiew und Lwiw sind Berichten örtlicher Medien zufolge Explosionen zu hören. In weiten Teilen der Ukraine geben Sirenen Luftalarm.

Bei einem Raketenangriff auf einen Rüstungskomplex nahe Kiew wurden nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur AFP eine Werkstatt und ein Verwaltungsgebäude zerstört. In der Fabrik wurden laut der Website des staatlichen Rüstungskonzerns Ukroboronprom Raketen hergestellt.

Der ukrainische Gouverneur Olexander Pawljuk berichtet von drei Luftangriffen in der Region um die Hauptstadt, hinzu kamen Bombardements im Osten des Landes.

Die »Moskwa« ist höchstwahrscheinlich nach Beschuss von ukrainische Raketen havariert. Das russische Verteidigungsministerium hatte kurz danach angekündigt, »Anzahl und Umfang der Raketenangriffe auf Ziele in Kiew« zu erhöhen.

Die »Moskwa« war laut einem Sprecher der ukrainischen Armee von »Neptun«-Raketen getroffen worden. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums, der anonym bleiben wollte, bestätigte dies am Freitag. Eine ukrainische Militärsprecherin sagte zudem, dass die Besatzung des Kriegsschiffs – etwa 500 Menschen – entgegen der russischen Darstellung nicht gerettet werden konnte, diese Angaben wurden aber von unabhängiger Seite nicht bestätigt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte erneut schärfere Sanktionen gegen Moskau. »Das nächste Sanktionspaket muss einen Verzicht auf russisches Öl beinhalten«, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Geld für Energie aus Russland sei in Wirklichkeit Geld für die Zerstörung der Demokratie. Der Krieg könne zudem verkürzt werden, wenn Kiew rasch alle geforderten Waffen erhalte.

Russland hatte mitgeteilt, dass an Bord des Schiffs Munition explodiert sei. Während die »Moskwa« dann in Richtung eines Hafens abgeschleppt worden sei, habe sie ihr »Gleichgewicht« verloren und sei bei starkem Seegang untergegangen.

Die ukrainische Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk ist inzwischen offenbar weitgehend zerstört. Laut dem Chef der Militärverwaltung ist die Stadt zu rund 70 Prozent zerstört. Die wichtigsten Straßen seien erheblich beschädigt, die Wasserversorgung eingestellt. Von den normalerweise rund 130.000 Bewohnerinnen und Bewohnern seien nur mehr etwa 20.000 vor Ort. Die Behörden arbeiteten daran, weiter Menschen aus der Stadt in Sicherheit zu bringen. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Bei einem russischen Angriff auf Busse, die Zivilisten aus dem Kriegsgebiet in der Ostukraine in sichere Gebiete bringen wollten, wurden nach ukrainischen Angaben mindestens sieben Zivilisten getötet. Zudem seien mindestens 27 weitere Menschen bei einem Vorfall in der Region Charkiw verletzt worden, teilte das Büro des ukrainischen Generalstaatsanwalts im Onlinedienst Telegram mit.