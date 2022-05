Sie bezeichnen sich als das 227. Bataillon der 127. Brigade und haben den blaugelben Grenzpfahl gleich selbst mitgebracht: Diese Bilder sollen Soldaten der ukrainischen Armee in der Region von Charkiw an der Grenze zu Russland zeigen. Veröffentlicht hat sie das ukrainische Verteidigungsministerium in der Nacht zu Montag auf seiner Facebook-Seite, die Bilder lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Jedoch scheinen sie das zu belegen, was auch andernorts im Nordosten der Ukraine zu beobachten ist: den Rückzug der russischen Armee.

So wie in diesem Dorf bei Charkiw.

Oleksandr Vilchinskiy, ukrainischer Soldat: "Nach einem entscheidenden Artillerieangriff sind die Russen sehr schnell abgezogen. Sie hatten keine Zeit, viel zu plündern. Wir haben gesehen, was wir für ihr Hauptquartier hier halten, ihre Fernsehgeräte und andere Dinge. Viele Stellungen wurden aufgegeben, Flakjacken und Helme liegen herum."

Die russischen Soldaten hätten auch keine Zeit mehr gehabt, das Dorf wie üblich vor Abzug zu verminen. Sie seien zwei Kilometer entfernt stationiert.

Russland konzentriert sich in der Ostukraine militärisch derzeit auf die Gebiete bei Donezk und Luhansk. Nach Angaben des regionalen Gouverneurs kontrolliert die ukrainische Armee jedoch weiter rund zehn Prozent von Luhansk.

Helfen scheint der ukrainischen Armee mittlerweile auch der Einsatz neu gelieferter US-amerikanischer Waffen. Dieses von der ukrainischen Armee am Sonntag veröffentlichte Video soll eine M777-Haubitze an der Front in der Ostukraine zeigen. Die US-Botschaft wiederum hat auf Twitter diese Aufnahmen von ukrainischen Soldaten beim Training mit den Waffen gepostet.

Freude aus anderen Gründen derweil im Städtchen Kalusch: Dort feiern die Bewohner den Sieg ihrer Band Kalush Orchestra beim Eurovision Songcontest.

Petro Yugan, Bewohner Kalusch: "Ich liebe Kalush mit meiner ganzen Seele. Meine Frau und ich haben bis 1 Uhr nachts zugeschaut, und wir waren glücklich über den Sieg. Ich war begeistert. Ich war im siebten Himmel, da ich mir große Sorgen um meine Jungs gemacht habe. Aber ich möchte auch, dass wir den Krieg so schnell wie möglich beenden, das wäre ein noch größerer Sieg."

Ungeachtet des Krieges will die Ukraine den ESC im kommenden Jahr im eigenen Land ausrichten.