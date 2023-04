Eine ukrainische Stellung in der Nähe von Bachmut. Die Stadt im Osten der Ukraine gilt als wichtiger Posten in der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Laut Kiew ist die Lage an der Front komplett unter Kontrolle. Und auch die Soldaten wirken entspannt, trotz ständigen Schusswechsels.

Naza, ukrainischer Kommandant:

»So ist es hier jeden Tag und nicht nur einmal am Tag, sondern die ganze Zeit: Jede halbe Stunde schießt der Feind auf uns und wir antworten und bringen sie zum Schweigen. Das gibt uns die Möglichkeit, unseren Schützengraben in Ruhe zu verbessern, neue Gräben zu ziehen und sogar ein einfaches Leben zu führen, uns nach dem Dienst auszuruhen und friedlich in einem Graben zu liegen.«

Einen russischen Angriff fürchten die ukrainischen Truppen hier aktuell offensichtlich nicht.

Naza, ukrainischer Kommandant:

»Der Feind hat Angst, dass wir eine Gegenoffensive starten und sie selbst planen gar nicht, anzugreifen. Wir haben Informationen aus vielen Quellen: durch abgefangene Nachrichten, Aufklärung aus der Luft. Und nach ihren Handlungen zu schließen, planen sie nichts. Sie sind sehr damit beschäftigt, Landminen zu verlegen. Sie verminen das ganze Gebiet vor ihren Positionen, bringen neue Leute dazu. Gott sei Dank ist ihr Teamwork nicht besonders gut, ihr eigenes Fahrzeug ist auf den Minen explodiert. Wir helfen ihnen regelmäßig, diese Welt zu verlassen – und unser Land zu verlassen.«

Die Ukraine will selbst bald im Osten eine Gegenoffensive starten – und hat die eigene Bevölkerung in von russischen Truppen besetzten Gebieten bereits gewarnt.

Stepan, ukrainischer Soldat:

»Natürlich sind wir bereit. Wir müssen das machen, je schneller, desto besser. Der Feind muss verjagt werden. Im Moment warten wir darauf, dass sich das Wetter ändert, der Schlamm ist ein Problem. Natürlich müssen wir eine Gegenoffensive starten. Je schneller, desto besser.«

Gleichzeitig laufen großflächige Vorbereitungen auf eine solche Gegenoffensive in den nächsten Wochen und Monaten. Die Ukraine trainiert gerade acht Sturmbrigaden mit insgesamt 40.000 Soldaten für so einen Angriff. Mit Werbekampagnen auf Social Media und Plakaten haben sie dafür Freiwillige rekrutiert.

Diese Brigaden sollen dann neben professionellen Einheiten des Militärs kämpfen, die gestärkt werden durch die neuen westlichen Panzer und Soldaten, die von den Alliierten außerhalb des Landes trainiert wurden.

Die Freiwilligen haben alle ein klares Ziel.

Aleks, Freiwilliger:

»Ich möchte, dass der Krieg so schnell wie möglich vorbei ist. Und ich hoffe, dass die Sturmbrigade dafür sorgen kann, dass es viel schneller geht. Ich möchte effektiver sein, deshalb habe ich mich dafür entschieden.«

Dmytro, Freiwilliger:

»Ich war schon bereit zu kämpfen, wurde dann aber zur Grenze zu Transnistrien geschickt. Danach hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich mich der Sturmbrigade anschließen kann und ich habe mich entschieden, das zu versuchen. Ich wollte unbedingt mitmachen, weil ich Rache möchte – so hart wie das im 21. Jahrhundert klingt. Wir müssen Rache nehmen für all die Menschen, für die ermordeten Kinder. Wir müssen das tun. Wer, wenn nicht wir?«

Vakha, Frewilliger:

»Ich habe mich der Brigade angeschlossen, weil ich hier exzellentes Training bekommen kann. Wir werden gut gehandelt, haben gute Bedingungen, können viel lernen. Und ich glaube, mit dieser Brigade komme ich schneller in den Osten.«

Reporter:

»Warum möchtest du so schnell in den Osten?«

Vakha, Freiwilliger:

»Weil ich da viele Freunde verloren habe und nach Rache suche.«

Die Trainingsbilder sind vor rund zwei Wochen entstanden. An einem Ort, der nicht bekanntgegeben wurde, üben die Freiwilligen Schießen, das Fliegen von Drohnen und die Evakuierung verwundeter Soldaten.

Hassid, Ausbilder:

»Der Feind ist in ihr Land gekommen, in die Ukraine. Die Menschen sind hier geboren und leben hier. Wir bieten das Training an und die Freiwilligen sind wie Schwämme, sie saugen alles wie Wasser auf. Weil sie das hier möchten, es ist ihnen wichtig. Sie sind hoch motiviert und lernen schnell.«

Laut dem Innenminister, der die Sturmbrigaden zusammenstellt, dauert es drei bis vier Monate, Zivilisten für den Kriegseinsatz auszubilden. Personen mit erster Erfahrung, zum Beispiel Polizisten, könnten nur zwei brauchen.

Wann die Sturmbrigaden zum Einsatz kommen, ist noch unklar:

Valeriy Padytel, Kommandant einer Sturmbrigade:

»Wir werden weiter trainieren, die ganze Zeit, während die Sturmbrigaden aufgestellt werden und wir auf Kampfanweisungen warten. Wir werden eingesetzt, wenn wir benötigt werden. Wenn die Militärführung sich dafür entscheidet. Wenn uns gesagt wird, dass unsere Zeit gekommen ist, dass wir Aufgaben erfüllen müssen, die uns gegeben werden.«

Wenn es nach den ukrainischen Soldaten an der Front geht, kann diese Zeit wohl gar nicht schnell genug kommen.