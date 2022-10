Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj auch ein Vorrücken seiner Streitkräfte im südukrainischen Gebiet Cherson sowie die Rückeroberung der dortigen Ortschaften Archanhelske und Myroljubiwka bestätigt. »Die Geschichte der Befreiung von Lyman in der Donezk-Region ist zur populärsten in den Medien geworden«, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Video-Botschaft. »Aber die Erfolge unserer Soldaten sind nicht auf Lyman begrenzt.«