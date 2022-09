Russland will derweil wegen der Nord-Stream-Lecks eine Sitzung des Uno-Sicherheitsrates einberufen. Das erklärt eine Sprecherin des russischen Außenministeriums auf Telegram.

Der Vorschlag für neue Strafmaßnahmen ist laut Von der Leyen auch eine Reaktion auf die russische Teilmobilmachung im Krieg gegen die Ukraine sowie die Scheinreferenden in von Russland besetzten ukrainischen Gebieten. »In der vergangenen Woche hat Russland in seinem Angriffskrieg auf die Ukraine einen weiteren Schritt in Richtung Eskalation unternommen«, sagte von der Leyen. »Wir akzeptieren weder die Scheinreferenden noch irgendeine Art von Annexion in der Ukraine.«