Was hat es mit den angeblichen Referenden auf sich?

In den von Moskau kontrollierten Gebieten der Ukraine sollen sofortige Pseudo-Abstimmungen über einen Anschluss an Russland abgehalten werden. War schon das »Referendum« auf der Krim 2015 hochumstritten, so sind die geplanten Referenden in den besetzten Gebieten des Donbass regelrecht bizarr. Denn abgestimmt wird auf Territorien, die entweder umkämpft sind oder überhaupt nicht unter Moskaus Kontrolle stehen. Von den vier in Rede stehenden Gebieten ist nur die selbst ernannte »Volksrepublik Luhansk« weitgehend in russischer Hand – und auch das könnte sich ändern, wenn ukrainische Truppen weiter vorrücken.