Tatsächliche Auslieferung Putins unwahrscheinlich

Dass Putin tatsächlich in Den Haag der Prozess gemacht wird, gilt derzeit als ausgeschlossen. Dazu müsste der russische Präsident ausgeliefert werden. Russland erkennt das Gericht in Den Haag nicht an.

Politische Konsequenzen hat der Strafbefehl allerdings bereits jetzt. Er schränkt Putins Bewegungsfreiheit ein (eine Analyse dazu lesen Sie hier ). Wie heikel das Thema ist, zeigte sich jüngst: Da kündigte Südafrika kurzzeitig an, die Mitgliedschaft am Internationalen Gerichtshof zu beenden – womöglich, um die Festnahme Putins bei einem geplanten Besuch im Land nicht umsetzen zu müssen. Kurz darauf zog die Regierung die Ankündigung jedoch wieder zurück.