Weiterreise nach Paris offenbar noch am Abend

Auf Selenskyj wartet auf seiner spontan angekündigten Auslandstour ein straffes Programm. Neben einem Treffen mit dem britischen König Charles III. ist auch ein Besuch bei ukrainischen Soldaten geplant, die derzeit in Großbritannien ausgebildet werden. Am Abend soll er laut einem französischen Sender nach Paris weiterreisen, am Donnerstag wird er zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel erwartet.